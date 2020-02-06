В Лельчицком районе на поляне в лесу нашли 250-килограммовую бомбу времен СССР

Источник материала: Tut.by

Днем 5 февраля саперам пришлось ехать в лес возле деревни Буда-Сифиевка (Лельчицкий район, Гомельская область). Там на поляне в лесу нашли вросшую в землю авиабомбу времен СССР, сообщает МВД.





Опасный предмет нашли около 14.40 во время рейда сотрудники местной инспекции природоохраны и райотдела милиции.

Бомба была в лесу на удалении примерно 6 км от деревни.

Специалисты определили, что это штурмовая авиабомба Ш-М-250 весом 250 килограмм со взрывателем времен СССР.





Учитывая, что она представляла серьезную опасность и не подлежала транспортировке, пришлось обезвредить бомбу на месте. На это время вокруг выставляли охрану.