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В Лельчицком районе на поляне в лесу нашли 250-килограммовую бомбу времен СССР
Источник материала: Tut.by
Днем 5 февраля саперам пришлось ехать в лес возле деревни Буда-Сифиевка (Лельчицкий район, Гомельская область). Там на поляне в лесу нашли вросшую в землю авиабомбу времен СССР,
Опасный предмет нашли около 14.40 во время рейда сотрудники местной инспекции природоохраны и райотдела милиции.
Бомба была в лесу на удалении примерно 6 км от деревни.
Специалисты определили, что это штурмовая авиабомба Ш-М-250 весом 250 килограмм со взрывателем времен СССР.
Учитывая, что она представляла серьезную опасность и не подлежала транспортировке, пришлось обезвредить бомбу на месте. На это время вокруг выставляли охрану.
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Учитывая состояние, снаряд пришлось уничтожать прямо на месте.
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