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В Лельчицком районе на поляне в лесу нашли 250-килограммовую бомбу времен СССР

06.02.2020 17:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 5 февраля саперам пришлось ехать в лес возле деревни Буда-Сифиевка (Лельчицкий район, Гомельская область). Там на поляне в лесу нашли вросшую в землю авиабомбу времен СССР, сообщает МВД.


Опасный предмет нашли около 14.40 во время рейда сотрудники местной инспекции природоохраны и райотдела милиции.

Бомба была в лесу на удалении примерно 6 км от деревни.

Специалисты определили, что это штурмовая авиабомба Ш-М-250 весом 250 килограмм со взрывателем времен СССР.


Учитывая, что она представляла серьезную опасность и не подлежала транспортировке, пришлось обезвредить бомбу на месте. На это время вокруг выставляли охрану.

 
 
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Учитывая состояние, снаряд пришлось уничтожать прямо на месте.
 
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