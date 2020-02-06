Двое мужчин в Браславском районе пытались переправить в Латвию сигареты на дроне

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел 4 февраля в пограничной зоне в Браславском районе: там пограничники обнаружили двух мужчин, пытавшихся переправить через границу сигареты с помощью дрона, сообщает Госпогранкомитет.





Нарушители — 25-летний и 40-летний жители Беларуси, — попытались скрыться, однако их задержали.

Пограничники обнаружили Audi A6, на котором перевозили контрабанду. У мужчин изъяли 4 короба сигарет, а также беспилотный летательный аппарат, пульт управления, портативный тепловизор.









Им грозит ответственность за нарушение пограничного режима и неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий — штраф до 1350 рублей (по каждой из статей) либо арест.