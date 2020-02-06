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Двое мужчин в Браславском районе пытались переправить в Латвию сигареты на дроне
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел 4 февраля в пограничной зоне в Браславском районе: там пограничники обнаружили двух мужчин, пытавшихся переправить через границу сигареты с помощью дрона,
Нарушители — 25-летний и 40-летний жители Беларуси, — попытались скрыться, однако их задержали.
Пограничники обнаружили Audi A6, на котором перевозили контрабанду. У мужчин изъяли 4 короба сигарет, а также беспилотный летательный аппарат, пульт управления, портативный тепловизор.
Им грозит ответственность за нарушение пограничного режима и неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий — штраф до 1350 рублей (по каждой из статей) либо арест.
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Нарушители - 25-летний и 40-летний жители Беларуси, попытались скрыться, однако их задержали.
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