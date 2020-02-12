Серьезное ДТП в Пинском районе. МЧС пришлось резать крышу авто, чтобы освободить водителя

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили очевидцы корреспонденту pinsknews.by, 12 февраля около 10 утра между деревнями Ставок и Кривчицы произошло серьезное ДТП. Известно, что столкнулись Audi 100 и Volkswagen Passat B4.





Сообщается, что один из автомобилей поворачивал в сторону д. Ченчицы, после чего и произошло столкновение. На место происшествия оперативно приехали работники МЧС. Специалистам пришлось резать крышу Audi 100, чтобы освободить водителя.





По словам очевидцев, водителей на «скорой» увезли в больницу. Находились ли в авто пассажиры, не уточняется.