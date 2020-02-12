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Ушел из дома рано утром. В Гомеле уже третий год ищут пропавшего парня
Источник материала: Tut.by
В Гомеле уже третий год ищут Руслана Шугова. На момент исчезновения парню было 16 лет. Фото пропавшего по просьбе милиции
Рано утром 16 июля 2017 года Руслан вышел из квартиры, где жил с отцом, и не вернулся.
Приметы на момент исчезновения: рост — 175−180 см, худощавого телосложения, на внутренней стороне ладони родимое пятно, при ходьбе пружинит, заикается от волнения. Руслан нуждается в постоянном приеме медикаментов.
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Руслан исчез при странных обстоятельствах - рано утром 16 июля 2017 года он вышел из квартиры, где проживал с отцом и не вернулся.
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