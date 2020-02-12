Ушел из дома рано утром. В Гомеле уже третий год ищут пропавшего парня

Источник материала: Tut.by

В Гомеле уже третий год ищут Руслана Шугова. На момент исчезновения парню было 16 лет. Фото пропавшего по просьбе милиции разместил гомельский поисково-спасательный отряд «Симуран».





Рано утром 16 июля 2017 года Руслан вышел из квартиры, где жил с отцом, и не вернулся.

Приметы на момент исчезновения: рост — 175−180 см, худощавого телосложения, на внутренней стороне ладони родимое пятно, при ходьбе пружинит, заикается от волнения. Руслан нуждается в постоянном приеме медикаментов.

Если вы его видели или знаете что-либо — позвоните в «Симуран» или на 102.