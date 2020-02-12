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Ушел из дома рано утром. В Гомеле уже третий год ищут пропавшего парня

12.02.2020 08:47 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле уже третий год ищут Руслана Шугова. На момент исчезновения парню было 16 лет. Фото пропавшего по просьбе милиции разместил гомельский поисково-спасательный отряд «Симуран».


Рано утром 16 июля 2017 года Руслан вышел из квартиры, где жил с отцом, и не вернулся.

Приметы на момент исчезновения: рост — 175−180 см, худощавого телосложения, на внутренней стороне ладони родимое пятно, при ходьбе пружинит, заикается от волнения. Руслан нуждается в постоянном приеме медикаментов.

Если вы его видели или знаете что-либо — позвоните в «Симуран» или на 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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Руслан исчез при странных обстоятельствах - рано утром 16 июля 2017 года он вышел из квартиры, где проживал с отцом и не вернулся.
 
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