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Мужчина похитил у знакомой платья, шампунь и сумочку и хотел всё перепродать другой подруге
12.02.2020 11:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ганцевичский РОВД обратилась женщина и сообщила, что у нее похищены пять наименований одежды, а также дамская сумочка и бутылка шампуня.
По горячим следам оперативники установили «похитителя гардероба» и обнаружили пропавшие вещи. Им оказался неработающий 47-летний односельчанин.
Во время беседы с правоохранителями мужчина рассказал, что днем он решил зайти в гости к своей знакомой, однако дверь была закрыта. Выяснив, что хозяйки дома нет, мужчина через окно проник в помещение. Оказавшись внутри, он направился к шкафу с женским гардеробом. Полагаясь на свой вкус, выбрал пять лучших вещей, а уходя, захватил дамскую сумочку и шампунь.
Затем «предприниматель» направился к другой своей подруге, которой планировал продать похищенные вещи. Однако «сделка» не состоялась из-за отсутствия «клиента».
Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.
Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова
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В Ганцевичский РОВД обратилась женщина и сообщила, что у нее похищены пять наименований одежды, а также дамская сумочка и бутылка шампуня. По горячим следам...
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