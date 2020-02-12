Мужчина похитил у знакомой платья, шампунь и сумочку и хотел всё перепродать другой подруге

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ганцевичский РОВД обратилась женщина и сообщила, что у нее похищены пять наименований одежды, а также дамская сумочка и бутылка шампуня.





По горячим следам оперативники установили «похитителя гардероба» и обнаружили пропавшие вещи. Им оказался неработающий 47-летний односельчанин.

Во время беседы с правоохранителями мужчина рассказал, что днем он решил зайти в гости к своей знакомой, однако дверь была закрыта. Выяснив, что хозяйки дома нет, мужчина через окно проник в помещение. Оказавшись внутри, он направился к шкафу с женским гардеробом. Полагаясь на свой вкус, выбрал пять лучших вещей, а уходя, захватил дамскую сумочку и шампунь.

Затем «предприниматель» направился к другой своей подруге, которой планировал продать похищенные вещи. Однако «сделка» не состоялась из-за отсутствия «клиента».

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.

Старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова

фото Ганцевичского РОВД.