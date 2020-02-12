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В Нидерландах произошли два взрыва в почтовых отделениях

12.02.2020 12:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В офисе почтовой компании в бизнес-парке на западе Амстердама произошел взрыв. Об этом сообщает издание RTVI со ссылкой на твиттер местной полиции.


Снимок из архива и носит лишь иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Взрыв произошел около восьми утра по местному времени. Предположительно, бомба находилось в одной из посылок. В полиции уточнили, что погибших и пострадавших нет.

Телерадиовещательная ассоциация Нидерландов также сообщила о взрыве посылки в Керкраде на юго-востоке страны. Там тоже обошлось без жертв.

Онлайн-издание Nu.nl сообщило, что в январе 2020 года посылки со взрывными устройствами отправили в офисы некоторых компаний в Амстердаме, Маастрихте, Утрехте и Роттердаме. Они не сработали, но по мнению полицейских, взрывы могли бы привести к жертвам. Власти расследуют эти происшествия, но в деле пока нет подозреваемых. О том, связаны ли нынешние взрывы с отправителем январских, пока неизвестно.

 
 
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