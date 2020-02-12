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В Нидерландах произошли два взрыва в почтовых отделениях
Источник материала: Tut.by
В офисе почтовой компании в бизнес-парке на западе Амстердама произошел взрыв. Об этом
Взрыв произошел около восьми утра по местному времени. Предположительно, бомба находилось в одной из посылок. В полиции уточнили, что погибших и пострадавших нет.
Телерадиовещательная ассоциация Нидерландов также сообщила о взрыве посылки в Керкраде на юго-востоке страны. Там тоже обошлось без жертв.
Онлайн-издание Nu.nl сообщило, что в январе 2020 года посылки со взрывными устройствами отправили в офисы некоторых компаний в Амстердаме, Маастрихте, Утрехте и Роттердаме. Они не сработали, но по мнению полицейских, взрывы могли бы привести к жертвам. Власти расследуют эти происшествия, но в деле пока нет подозреваемых. О том, связаны ли нынешние взрывы с отправителем январских, пока неизвестно.
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К счастью, обошлось без жертв.
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