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Борисовчанин сломал жене челюсть и грозился убить ножницами — дело дошло до суда

17.02.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Старший помощник прокурора Борисовского района Екатерина Мельникова рассказала МЛЫН.BY: в сентябре между супругами произошел конфликт. Камнем преткновения стала ревность.

Обвиняемый был нетрезвый и в ссоре сломал жене челюсть, после этого еще не менее 11 раз ударил супругу по разным частям тела, причинив женщине менее тяжкие телесные повреждения.

Когда потерпевшая выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь соседа, обвиняемый потянул жену в дом, схватил ножницы и, приставив к животу, угрожал, что убьет. Успокоился дебошир только после того, как малолетний сын вырвал из его рук ножницы.

Суд признал обвиняемого виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.147 УК) и в угрозе убийством (ст.186 УК) и вынес наказание в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа сроком на два года без штрафа.

Если осужденный нарушит порядок и условия отбывания наказания, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Санкции этой статьи предусматривают до 3 лет колонии.

Приговор вступил в законную силу.

Фото носит иллюстративный характер

https://www.mlyn.by

 
 
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Прокуратура Борисовского района поддержала обвинение в отношении 48-летнего местного жителя сразу по двум уголовным статьям: умышленное причинение менее тяжкого...
 
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