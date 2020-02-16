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Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве

16.02.2020 23:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти девушки на конкурсе поедания пирожных в баре Killfish в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«По факту обнаружения тела девушки в одном из баров в центре Москвы проводится процессуальная проверка», — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Следователи устанавливают причины смерти девушки.

В воскресенье в 00:30 в помещении бара Killfish в Нижнем Сусальном переулке в Басманном районе Москвы скоропостижно умерла девушка. Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что «речь о том, что 23-летняя девушка подавилась пирожными не идет, признаков асфиксии у нее не обнаружено». По одной из версий, «у нее остановилось сердце».

 
 
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По одной из версий, «у нее остановилось сердце».
 
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