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В воскресенье на Гомельщине утонули два рыбака
Источник материала: Tut.by
Два человека утонули на водоемах Гомельщины в воскресенье,
В шесть вечера спасателям поступило сообщение с озера возле агрогородка Радуга Ветковского района. Утонул рыбак.
А через час возле деревни Старая Лутава Лоевского района работники МЧС достали из озера тело еще одного мужчины.
Обоим утонувшим было 50 лет.
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В шесть вечера спасателям поступило сообщение с озера возле агрогородка Радуга Ветковского района. А через час возле деревни Старая Лутава Лоевского района...
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