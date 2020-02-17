В воскресенье на Гомельщине утонули два рыбака

Источник материала: Tut.by

Два человека утонули на водоемах Гомельщины в воскресенье, сообщили в МЧС.



Фото: Вячеслав Коломиец

В шесть вечера спасателям поступило сообщение с озера возле агрогородка Радуга Ветковского района. Утонул рыбак.

А через час возле деревни Старая Лутава Лоевского района работники МЧС достали из озера тело еще одного мужчины.

Обоим утонувшим было 50 лет.