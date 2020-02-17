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В воскресенье на Гомельщине утонули два рыбака

17.02.2020 11:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека утонули на водоемах Гомельщины в воскресенье, сообщили в МЧС.


Фото: Вячеслав Коломиец

В шесть вечера спасателям поступило сообщение с озера возле агрогородка Радуга Ветковского района. Утонул рыбак.

А через час возле деревни Старая Лутава Лоевского района работники МЧС достали из озера тело еще одного мужчины.

Обоим утонувшим было 50 лет.

 
 
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В шесть вечера спасателям поступило сообщение с озера возле агрогородка Радуга Ветковского района. А через час возле деревни Старая Лутава Лоевского района...
 
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