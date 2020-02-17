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Житель Бреста обвиняется в краже денег организации в крупном размере

17.02.2020 12:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже в крупном размере.

Бреста обвиняется в краже денег организации в крупном размере" alt="Житель Бреста обвиняется в краже денег организации в крупном размере" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/02/1581932293620012.jpg" style="width: 750px; height: 441px;">

В декабре 2019 года в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств обратились представители частной организации, которые сообщили об отсутствии на складе выручки за день. Чтобы установить лицо, которое могло быть причастно к хищению, сотрудники просмотрели записи камер видеонаблюдения. Они увидели, что вблизи склада в предполагаемое время кражи находился только один мужчина, в котором работники узнали своего бывшего коллегу. В ходе проверки указанной информации по подозрению в совершении хищения в тот же день мужчина был задержан сотрудниками милиции.

Проведенным предварительным расследованием установлено, что 29 декабря 2019 года 37-летний житель Бреста проник на склад частной организации, в которой он ранее работал, откуда похитил инкассаторскую сумку с вырученными от продажи товаров денежными средствами в сумме более 7 000 рублей, а также принадлежащие директору этой организации 300 долларов США.

Для совершения кражи мужчина использовал чип сигнализации и ключ от замка склада, которые оставлялись работниками в условленном месте. О том, где находятся чип и ключи, времени отсутствия сторожа и иных работников на складе, а также месте хранения выручки, обвиняемому стало известно за время его работы на предприятии. Похищенные денежные средства мужчина потратил на личные нужды.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 205 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С учетом раскаяния обвиняемого в совершенном деянии и добровольного возмещения причиненного ущерба в полном объеме, к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе расследования уголовного дела следователем допрошены обвиняемый, свидетели, проведены проверка показаний на месте, к материалам уголовного дела приобщены заключения ряда экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже в крупном размере. В декабре 2019 года в...
 
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