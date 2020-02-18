ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два белоруса погибли в массовой драке в Подмосковье, еще один - пострадал

18.02.2020 15:51 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Двое граждан Беларуси погибли в результате массовой драки в Ногинске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшие белорусы работали на стройке.

«В массовой драке в Ногинске погибли двое белорусских рабочих, один пострадал», — рассказал собеседник агентства.

Драка произошла в ночь на вторник. Как сообщает телеканал НТВ, все участники драки являются гражданами Беларуси и были трудоустроены в соответствии с российским законодательством.

В пресс-службе подмосковного главка полиции добавили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить виновных.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Островецком районе на болотах утонули два рыбака. Их тела искали более суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика