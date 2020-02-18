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Два белоруса погибли в массовой драке в Подмосковье, еще один - пострадал
Источник материала: Tut.by
Двое граждан Беларуси погибли в результате массовой драки в Ногинске. Как
«В массовой драке в Ногинске погибли двое белорусских рабочих, один пострадал», — рассказал собеседник агентства.
Драка произошла в ночь на вторник. Как сообщает
В пресс-службе подмосковного главка полиции добавили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить виновных.
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Драка произошла в ночь на вторник.
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