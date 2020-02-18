Два белоруса погибли в массовой драке в Подмосковье, еще один - пострадал

Источник материала: Tut.by

Двое граждан Беларуси погибли в результате массовой драки в Ногинске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшие белорусы работали на стройке.

«В массовой драке в Ногинске погибли двое белорусских рабочих, один пострадал», — рассказал собеседник агентства.

Драка произошла в ночь на вторник. Как сообщает телеканал НТВ , все участники драки являются гражданами Беларуси и были трудоустроены в соответствии с российским законодательством.

В пресс-службе подмосковного главка полиции добавили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить виновных.