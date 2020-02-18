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В Островецком районе на болотах утонули два рыбака. Их тела искали более суток
Источник материала: Tut.by
Около деревни Пашкуны в Островецком районе Гродненской области на лесных болотах вчера утром утонули двое рыбаков. Тела искали более суток, и 18 февраля около 12 часов дня водолазы подняли их с глубины около 6 метров, рассказали TUT.BY в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
17 февраля двое мужчин вышли на тонкий лед порыбачить — и провалились. Свидетелем трагедии стал третий рыбак, он обратился за помощью к спасательным службам.
Увы, поиски в тот же день результатов не дали, водолазы смогли достать погибших только днем во вторник. Это работники местного хозяйства, двое мужчин — одному было 23 года, второму 28.
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Одному из мужчин было 23 года, второму 28.
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