В Островецком районе на болотах утонули два рыбака. Их тела искали более суток

Источник материала: Tut.by

Около деревни Пашкуны в Островецком районе Гродненской области на лесных болотах вчера утром утонули двое рыбаков. Тела искали более суток, и 18 февраля около 12 часов дня водолазы подняли их с глубины около 6 метров, рассказали TUT.BY в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.



Фото: ПримаМедиа

17 февраля двое мужчин вышли на тонкий лед порыбачить — и провалились. Свидетелем трагедии стал третий рыбак, он обратился за помощью к спасательным службам.

Увы, поиски в тот же день результатов не дали, водолазы смогли достать погибших только днем во вторник. Это работники местного хозяйства, двое мужчин — одному было 23 года, второму 28.