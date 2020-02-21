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В Брестском районе лиса вырыла из-под земли человеческие кости

21.02.2020 17:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В лесу возле деревни Томашовка пограничник нашел человеческие останки, сообщает управление Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.


Фото: ГКСЭ по Брестской области

О находке пограничник сообщил в милицию. Кости лежали на земле возле лисьей норы. По предварительной информации, их захоронили более 70 лет назад.

Неподалеку от места находки стоит обелиск в память жертвам немецко-фашистского террора 1941−1945 годов. Во время немецкой оккупации в Томашовке было еврейское гетто, где в 1942 году убили 2 тысячи человек.

Останки направлены на экспертизу, которая определит, сколько человек были захоронены в том месте и когда.

 
 
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Рядом с местом, где нашли останки, стоит обелиск в память о жертвах немецко-фашистского террора.
 
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