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Устанавливается личность мужчины у банкомата на Советской: похоже, он забрал чужую карточку
21.02.2020 21:02 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОУР ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливается личность мужчины, который 07.02.2020 около 10:00 часов находился возле банкомата, расположенном по адресу: г. Брест, ул. Советская, д.33
.
Гражданам, которым что-либо известно об указанном мужчине, просьба сообщить по телефонам: +375(33) 601-63-99, ОДС РОВД +375(29) 823-65-90, 8 (0162) 21-59-01 или 102.
Конфиденциальность гарантируется.
По информации ОУР ОВД администрации Ленинского района г.Бреста
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ОУР ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливается личность мужчины, который 07.02.2020 около 10:00 часов находился возле банкомата, расположенном по...
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