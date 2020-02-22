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В Шклове в частном доме взорвался котел. Дома были женщина с ребенком
Источник материала: Tut.by
В частном доме в Шклове разорвало отопительный котел, сообщает МЧС.
ЧП в частном доме на улице Городецкой в Шклове произошло 21 февраля. Там разорвало отопительный котел на твердом топливе.
В момент происшествия в доме были женщина с маленьким ребенком. Они не пострадали.
Предполагаемая причина взрыва — нарушение правил эксплуатации (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).
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В частном доме в Шклове разорвало отопительный котел.
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