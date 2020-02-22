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В Шклове в частном доме взорвался котел. Дома были женщина с ребенком

22.02.2020 11:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В частном доме в Шклове разорвало отопительный котел, сообщает МЧС.


ЧП в частном доме на улице Городецкой в Шклове произошло 21 февраля. Там разорвало отопительный котел на твердом топливе.


В момент происшествия в доме были женщина с маленьким ребенком. Они не пострадали.


Предполагаемая причина взрыва — нарушение правил эксплуатации (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).

 
 
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В частном доме в Шклове разорвало отопительный котел.
 
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