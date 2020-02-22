В Шклове в частном доме взорвался котел. Дома были женщина с ребенком

Источник материала: Tut.by

В частном доме в Шклове разорвало отопительный котел, сообщает МЧС.





ЧП в частном доме на улице Городецкой в Шклове произошло 21 февраля. Там разорвало отопительный котел на твердом топливе.





В момент происшествия в доме были женщина с маленьким ребенком. Они не пострадали.





Предполагаемая причина взрыва — нарушение правил эксплуатации (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).