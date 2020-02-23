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В Москве таксист ограбил и сбил нетрезвую белоруску
Источник материала: Tut.by
В Москве водитель такси забрал у гражданки Беларуси паспорт, перевел себе ее деньги, а затем сбил пострадавшую. Об этом сообщает телеканал
По данным телеканала, преступление было совершено 22 февраля в московском районе Замоскворечье. Таксист отобрал у девушки документы, смартфон, перевел себе ее средства через мобильное приложение, а затем наехал на пострадавшую.
После этого девушка сообщила о происшествии в полицию, однако из-за сильного алкогольного опьянения не смогла сообщить детали произошедшего.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Таксист отобрал у девушки документы, смартфон, перевел себе ее средства через мобильное приложение, а затем наехал на пострадавшую.
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