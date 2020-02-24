Ищем по фото женщину, которая ввела в заблуждение кассира магазина и завладела деньгами

Источник материала: Виртуальный Брест

Женщина на фото подозревается в том, что 02.02.2020 около 14.46 часов путем введения в заблуждение кассира магазина "Мини Макс", расположенного в ТЦ ЦУМ по адресу: г. Брест, пр-т Машерова, 17 совершила хищение денежных средств, принадлежащих указанному магазину.





Просим оказать помощь в установлении личности данной женщины.

Лицам, располагающим сведениями о личности женщины на фото просьба позвонить по т. +375298240454