Следователи устанавливают причины смерти двух младенцев в Брестской области

Источник материала: Полесская правда



Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти двухмесячной девочки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Трагедия в семье произошла 23 февраля. Вечером родители обнаружили, что лежащая в кроватке девочка не подает признаков жизни. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что семья благополучная, умершая малышка была третьим ребенком.

Тремя днями ранее несчастье произошло в семье жителей Барановичей. Дома вместе с трехмесячным мальчиком находился 32-летний отец. Супруга со старшим ребенком уехала в Минск на прием к врачу. Вернувшись примерно в 15.15, женщина увидела мужа спящим на диване, который своим телом придавил ребенка. К сожалению, он уже был без признаков жизни. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе 1,4 промилле. Для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.

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