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Следователи устанавливают причины смерти двух младенцев в Брестской области
25.02.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Тремя днями ранее несчастье произошло в семье жителей Барановичей. Дома вместе с трехмесячным мальчиком находился 32-летний отец. Супруга со старшим ребенком уехала в Минск на прием к врачу. Вернувшись примерно в 15.15, женщина увидела мужа спящим на диване, который своим телом придавил ребенка. К сожалению, он уже был без признаков жизни. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе 1,4 промилле. Для установления точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза.
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