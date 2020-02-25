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В Лунинце умерла двухмесячная девочка. СК разбирается, в чем причина
Источник материала: Tut.by
Лунинецкие следователи разбираются в обстоятельствах смерти двухмесячной девочки, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Вечером 23 февраля родители обнаружили свою дочь без признаков жизни в детской кроватке. Приехавшие медики констатировали смерть малышки.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти.
Известно лишь, что семья благополучная. Умершая девочка была третьим ребенком. Она родилась 24 декабря прошлого года.
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Точную причину смерти установят эксперты.
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