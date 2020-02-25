В Лунинце умерла двухмесячная девочка. СК разбирается, в чем причина

Источник материала: Tut.by

Лунинецкие следователи разбираются в обстоятельствах смерти двухмесячной девочки, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Вечером 23 февраля родители обнаружили свою дочь без признаков жизни в детской кроватке. Приехавшие медики констатировали смерть малышки.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти.

Известно лишь, что семья благополучная. Умершая девочка была третьим ребенком. Она родилась 24 декабря прошлого года.