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На станции метро «Площадь Победы» на рельсы упал человек

25.02.2020 19:46 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 25 февраля на станции метро «Площадь Победы» на рельсы упал человек. Движение поездов останавливали, сообщает пресс-служба метрополитена.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Читатели TUT.BY сообщали, что поезда остановились на "Октябрьской", по громкой связи объявили, что отправление задерживается по техническим причинам.

«25.02.2020 в 19.23 на станции „Площадь Победы“ произошел инцидент с пассажиром. Машинист применил экстренное торможение», — сказано в сообщении подземки.

В 19.30 пассажира подняли на платформу, в 19.36 подали напряжение на контактный рельс.

В пресс-службе уточнили, что движение поездов восстанавливается.

 
 
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Вечером 25 февраля на станции метро «Площадь Победы» на рельсы упал человек. Движение поездов останавливали.
 
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