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На станции метро «Площадь Победы» на рельсы упал человек
Источник материала: Tut.by
Вечером 25 февраля на станции метро «Площадь Победы» на рельсы упал человек. Движение поездов останавливали,
Читатели TUT.BY сообщали, что поезда остановились на "Октябрьской", по громкой связи объявили, что отправление задерживается по техническим причинам.
«25.02.2020 в 19.23 на станции „Площадь Победы“ произошел инцидент с пассажиром. Машинист применил экстренное торможение», — сказано в сообщении подземки.
В 19.30 пассажира подняли на платформу, в 19.36 подали напряжение на контактный рельс.
В пресс-службе уточнили, что движение поездов восстанавливается.
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Вечером 25 февраля на станции метро «Площадь Победы» на рельсы упал человек. Движение поездов останавливали.
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