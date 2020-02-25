Источник материала: Tut.by

Вечером 25 февраля на станции метро «Площадь Победы» на рельсы упал человек. Движение поездов останавливали, сообщает пресс-служба метрополитена.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Читатели TUT.BY сообщали, что поезда остановились на "Октябрьской", по громкой связи объявили, что отправление задерживается по техническим причинам.

«25.02.2020 в 19.23 на станции „Площадь Победы“ произошел инцидент с пассажиром. Машинист применил экстренное торможение», — сказано в сообщении подземки.

В 19.30 пассажира подняли на платформу, в 19.36 подали напряжение на контактный рельс.

В пресс-службе уточнили, что движение поездов восстанавливается.