200-метровый круизный лайнер опасно наклонился от сильного ветра, момент попал на видео

Источник материала: Tut.by

В штате Флорида на видео сняли опасный крен круизного лайнера Grand Celebration. Корабль, чья длина превышает 200 метров, заходил в порт, но попал в условия сильного ветра и волн. Они раскачали судно, и оно начало клониться на бок. Происходящее сняли на видео очевидцы.