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200-метровый круизный лайнер опасно наклонился от сильного ветра, момент попал на видео

26.02.2020 12:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В штате Флорида на видео сняли опасный крен круизного лайнера Grand Celebration. Корабль, чья длина превышает 200 метров, заходил в порт, но попал в условия сильного ветра и волн. Они раскачали судно, и оно начало клониться на бок. Происходящее сняли на видео очевидцы.

 
 
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