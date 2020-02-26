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200-метровый круизный лайнер опасно наклонился от сильного ветра, момент попал на видео
Источник материала: Tut.by
В штате Флорида на видео сняли опасный крен круизного лайнера Grand Celebration. Корабль, чья длина превышает 200 метров, заходил в порт, но попал в условия сильного ветра и волн. Они раскачали судно, и оно начало клониться на бок. Происходящее сняли на видео очевидцы.
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Корабль попал в условия сильного ветра и волн.
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