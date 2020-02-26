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В детсаду в Полоцком районе произошел пожар. Воспитатели вывели 30 детей и потушили огонь
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел днем 25 февраля в детсаду — базовой школе в деревне Малое Ситно Полоцкого района. Работники еще до приезда спасателей сами провели эвакуацию и потушили возгорание,
Когда на вызов прибыли спасатели, персонал уже потушил пожар в здании. Работники сада сами эвакуировали 47 человек, из которых 30 — дети. Никто не пострадал.
На втором этаже в кабинете сгорел радиомагнитофон, в помещении закопчены стены и потолок.
Пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, считают в МЧС.
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Пожар произошел днем 25 февраля в детсаду - базовой школе в деревне Малое Ситно Полоцкого района.
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