В детсаду в Полоцком районе произошел пожар. Воспитатели вывели 30 детей и потушили огонь

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел днем 25 февраля в детсаду — базовой школе в деревне Малое Ситно Полоцкого района. Работники еще до приезда спасателей сами провели эвакуацию и потушили возгорание, сообщает МЧС.





Когда на вызов прибыли спасатели, персонал уже потушил пожар в здании. Работники сада сами эвакуировали 47 человек, из которых 30 — дети. Никто не пострадал.

На втором этаже в кабинете сгорел радиомагнитофон, в помещении закопчены стены и потолок.





Пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, считают в МЧС.