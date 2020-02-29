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В Мозыре угарным газом отравились двое детей

29.02.2020 13:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом, сообщили в МЧС.


Инцидент произошел вечером 28 февраля. В одном из жилых домов вытопили печь и раньше времени закрыли задвижку дымохода. В результате с отравлением угарным газом в больницу попали семилетний мальчик и трехлетняя девочка.

 
 
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сС отравлением угарным газом в больницу попали семилетний мальчик и трехлетняя девочка.
 
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