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В Мозыре угарным газом отравились двое детей
Источник материала: Tut.by
В Мозыре двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом,
Инцидент произошел вечером 28 февраля. В одном из жилых домов вытопили печь и раньше времени закрыли задвижку дымохода. В результате с отравлением угарным газом в больницу попали семилетний мальчик и трехлетняя девочка.
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сС отравлением угарным газом в больницу попали семилетний мальчик и трехлетняя девочка.
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