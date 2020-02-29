В Мозыре угарным газом отравились двое детей

Источник материала: Tut.by

В Мозыре двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом, сообщили в МЧС.





Инцидент произошел вечером 28 февраля. В одном из жилых домов вытопили печь и раньше времени закрыли задвижку дымохода. В результате с отравлением угарным газом в больницу попали семилетний мальчик и трехлетняя девочка.