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В Москве на вечеринке в бассейн бросили сухой лед - погибли два человека

28.02.2020 22:58 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 28 февраля в Москве в банном комплексе четыре человека упали в бассейн с сухим льдом и получили химические ожоги.

Во время празднования дня рождения в бассейн засыпали 25 кг сухого льда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

В итоге четыре человека получили химические ожоги. Двое из них погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

«Врачи пытались реанимировать двух пострадавших, попытка не увенчалась успехом, они погибли. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое», — рассказал ТАСС собеседник в экстренных службах.

Видео: t.me/Lshot

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным следствия, в пятницу в банном комплексе в Коломенском проезде «в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей умерли на месте происшествия».

Telegram-каналы сообщают, что в банном комплексе день рождения отмечала Instagram-блогер Екатерина Диденко. Ее муж сейчас в тяжелом состоянии.

 
 
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Вечером 28 февраля в Москве в банном комплексе четыре человека упали в бассейн с сухим льдом и получили химические ожоги.
 
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