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В Москве на вечеринке в бассейн бросили сухой лед - погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Вечером 28 февраля в Москве в банном комплексе четыре человека упали в бассейн с сухим льдом и получили химические ожоги.
Во время празднования дня рождения в бассейн засыпали 25 кг сухого льда, сообщает
В итоге четыре человека получили химические ожоги. Двое из них погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии.
«Врачи пытались реанимировать двух пострадавших, попытка не увенчалась успехом, они погибли. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое», — рассказал
Видео:
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным
Telegram-каналы сообщают, что в банном комплексе день рождения отмечала Instagram-блогер Екатерина Диденко. Ее муж сейчас в тяжелом состоянии.
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Вечером 28 февраля в Москве в банном комплексе четыре человека упали в бассейн с сухим льдом и получили химические ожоги.
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