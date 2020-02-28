В Москве на вечеринке в бассейн бросили сухой лед - погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Вечером 28 февраля в Москве в банном комплексе четыре человека упали в бассейн с сухим льдом и получили химические ожоги.

Во время празднования дня рождения в бассейн засыпали 25 кг сухого льда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

В итоге четыре человека получили химические ожоги. Двое из них погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

«Врачи пытались реанимировать двух пострадавших, попытка не увенчалась успехом, они погибли. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое», — рассказал ТАСС собеседник в экстренных службах.

Видео: t.me/Lshot

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным следствия , в пятницу в банном комплексе в Коломенском проезде «в результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей умерли на месте происшествия».

Telegram-каналы сообщают, что в банном комплексе день рождения отмечала Instagram-блогер Екатерина Диденко. Ее муж сейчас в тяжелом состоянии.