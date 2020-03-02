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Близнецы едва не сожгли дом бабушки в Кировске - за ремонт заплатят родители

02.03.2020 13:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд взыскал с родителей близнецов, которые подожгли дом бабушки в Кировске, 5,23 тысячи рублей. Это стоимость ремонта, который коммунальники делали в доме после пожара, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.


Фото с сайта prokuratura.gov.by

Братья-семилетки 14 июня 2019 года взяли спички и подожгли бумагу на крыше дома бабушки. Огонь повредил чердак, крышу, перекрытия двухквартирного дома.

Дом находился на балансе местного жилкомхоза, и коммунальники отремонтировали жилье, выставив счет — 5,23 тыс. рублей.

Виновными в пожаре признали детей, но отвечать за них пришлось родителям — им вынесли предупреждение за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних сыновей. И заплатить за ремонт родителям тоже придется.

 
 
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