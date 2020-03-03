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В московской школе учитель не выключила кварцевую лампу - более 20 детей получили ожоги роговицы
Источник материала: Tut.by
Ученики первого класса одной из школ Москвы получили ожоги глаз после того, как провели урок в помещении с включенной кварцевой лампой открытого типа.
Происшествие случилось 2 марта. Учитель включила на перемене кварцевую лампу открытого типа, которая продолжила работать, когда в класс вернулись дети.
«Учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением. После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства», — сообщили
По данным агентства, пострадали более 20 детей, их отправили на амбулаторное лечение. Четверо из них уже вернулись к занятиям.
Следственный комитет РФ
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Ученики первого класса одной из школ Москвы получили ожоги глаз после того, как провели урок в помещении с включенной кварцевой лампой открытого типа.
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