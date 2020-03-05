Житель Мядельского района отдаст 935 рублей за непотушенную сигарету

Источник материала: Tut.by

Житель Мядельского района случайно поджег свой дом и теперь заплатит за это 945 рублей штрафа. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Фото: enigma-project.ru

В марте 2019-го года сотрудники МЧС привлекли 46-летнего мужчину к административной ответственности за то, что он курил дома и бросал окурки со спичками на легковоспламеняющиеся предметы. Штраф не помог: в ноябре прошлого года из-за тлеющей сигареты в доме произошел пожар. Виновник происшествия не пострадал, но за второе нарушение правил пожарной безопасности в течении года по решению суда Мядельского района мужчине придется заплатить 35 базовых величин (935 рублей).

По данным прокуратуры, за прошлый год в Мядельском районе произошло 29 пожаров, в которых погибли 3 человека. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем при курении, а сами частыми жертвами — лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.