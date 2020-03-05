Брестчанин просил людей оформить на себя рассрочку в магазине. 11 человек согласились

Источник материала: Виртуальный Брест

УСК по Брестской области расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении 20-летнего жителя Бреста.





По данным следствия, мужчина в период с сентября по ноябрь 2019 года мошенническим путем завладевал мобильными телефонами, принадлежащими операторам сотовой связи. Он подыскивал людей, которых просил за вознаграждение оформить покупку в рассрочку на свое имя. Мужчина обещал гражданам в дальнейшем лично осуществлять платежи за приобретенный товар.

После получения мобильных телефонов подозреваемый прекращал выходить на связь и выплаты по рассрочкам не осуществлял. Сами же устройства он вскоре реализовывал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

В настоящее время следователями установлено 11 граждан, оформивших таким образом на свое имя приобретение в рассрочку 13 мобильных телефонов на общую сумму более 8 500 рублей.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь продолжается. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи просят лиц, располагающих какой-либо информацией о противоправных действиях мужчины, фото которого размещено выше, либо пострадавших от его действий, сообщить об этом по телефонам: +375 (29) 726-01-58, +375 (33) 311-66-11.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк