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В Лунинецком районе 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа
10.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Следственно-оперативная группа установила, что в тот день дома вместе с ребенком находилась 36-летняя мать, которая уснула. Оставшаяся без присмотра дочь выпала из окна третьего этажа. О случившемся матери малышки сообщили соседи. Медики сообщили, что сейчас жизни пострадавшего ребенка ничего не угрожает.
По факту инцидента Лунинецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
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> По информации Следственного комитета, днем 7 марта из учреждения здравоохранения в милицию поступило сообщение о госпитализации 4-летней девочки травмами....
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