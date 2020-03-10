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В Лунинецком районе 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа

10.03.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Лунинецком районе 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа
По информации Следственного комитета, днем 7 марта из учреждения здравоохранения в милицию поступило сообщение о госпитализации 4-летней девочки травмами.

Следственно-оперативная группа установила, что в тот день дома вместе с ребенком находилась 36-летняя мать, которая уснула. Оставшаяся без присмотра дочь выпала из окна третьего этажа. О случившемся матери малышки сообщили соседи. Медики сообщили, что сейчас жизни пострадавшего ребенка ничего не угрожает.

По факту инцидента Лунинецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

 

 
 
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> По информации Следственного комитета, днем 7 марта из учреждения здравоохранения в милицию поступило сообщение о госпитализации 4-летней девочки травмами....
 
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