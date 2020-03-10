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В Вороновском районе работники похитили 900 килограммов сенажа

10.03.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе работники похитили 900 килограммов сенажа

Правоохранителями была получена информация о том, что корм для животных, принадлежащий одной из местных сельскохозяйственных организаций, находится в сарае у жителя одной из соседних деревень.

В Вороновском районе работники похитили 900 килограммов сенажа

В процессе дальнейшего разбирательства выяснилось, что мужчина приобрел сенаж у знакомых, работающих животноводами на ферме. Именно оттуда, зная, когда сторож совершает обход, похитили корм, сгрузив его на гужевую повозку. Этим же транспортом доставили сенаж покупателю, который, с его слов, не предполагал, что приобретает похищенный товар.

В отношении 50-летнего и 45-летнего животноводов дана правовая оценка – составлен административный протокол по части 1 статьи 10.5 КоАП РБ «Мелкое хищение».

В Вороновском районе работники похитили 900 килограммов сенажа

К слову, сотрудниками органов внутренних дел Гродненской области в рамках распоряжения МВД Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий, направленный на предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельскохозяйственных организаций и выявление фактов бесхозяйственности.

https://grodnonews.by
Фото: УВД Гродненского облисполкома

 
 
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Правоохранителями была получена информация о том, что корм для животных, принадлежащий одной из местных сельскохозяйственных организаций, находится в сарае у...
 
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