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В Вороновском районе работники похитили 900 килограммов сенажа
10.03.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Правоохранителями была получена информация о том, что корм для животных, принадлежащий одной из местных сельскохозяйственных организаций, находится в сарае у жителя одной из соседних деревень.
В отношении 50-летнего и 45-летнего животноводов дана правовая оценка – составлен административный протокол по части 1 статьи 10.5 КоАП РБ «Мелкое хищение».
К слову, сотрудниками органов внутренних дел Гродненской области в рамках распоряжения МВД Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий, направленный на предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельскохозяйственных организаций и выявление фактов бесхозяйственности.
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Правоохранителями была получена информация о том, что корм для животных, принадлежащий одной из местных сельскохозяйственных организаций, находится в сарае у...
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