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На остановке рядом с парком Мазурино в Витебске собрали более килограмма ртути

16.03.2020 11:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рядом с парком Мазурино в Витебске спасатели собрали более килограмма разлитой ртути, сообщает МЧС.


Ртуть обнаружил горожанин днем 15 марта. Она была разлита на остановке рядом с парком на 3 квадратных метрах.

Мужчина позвонил в МЧС. Работники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» собрали 1,1 кг ртути. Ее утилизируют.

Никто не пострадал.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ртуть обнаружил горожанин днем 15 марта. Она была разлита на асфальтированной остановке.
 
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