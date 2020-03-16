На остановке рядом с парком Мазурино в Витебске собрали более килограмма ртути

Источник материала: Tut.by

Рядом с парком Мазурино в Витебске спасатели собрали более килограмма разлитой ртути, сообщает МЧС.





Ртуть обнаружил горожанин днем 15 марта. Она была разлита на остановке рядом с парком на 3 квадратных метрах.

Мужчина позвонил в МЧС. Работники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» собрали 1,1 кг ртути. Ее утилизируют.

Никто не пострадал.