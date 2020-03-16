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На остановке рядом с парком Мазурино в Витебске собрали более килограмма ртути
Источник материала: Tut.by
Рядом с парком Мазурино в Витебске спасатели собрали более килограмма разлитой ртути,
Ртуть обнаружил горожанин днем 15 марта. Она была разлита на остановке рядом с парком на 3 квадратных метрах.
Мужчина позвонил в МЧС. Работники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» собрали 1,1 кг ртути. Ее утилизируют.
Никто не пострадал.
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Ртуть обнаружил горожанин днем 15 марта. Она была разлита на асфальтированной остановке.
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