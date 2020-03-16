В Смолевичском районе пропал 14-летний подросток

Источник материала: Tut.by

Милиция ведет поиски 14-летнего Кирилла Конецкого из поселка Октябрьский Смолевичского района, который пропал в прошлую пятницу. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Подростка в последний раз видели 13 марта: в 8.20 он вышел из Плисской средней школы и пропал.

Приметы мальчика: на вид 13−15 лет, рост около 172 см, средней полноты, волосы прямые светло-русые коротко стриженые, глаза карие.

Был одет: черная вязаная шапка, черная удлиненная куртка, синие брюки, черные туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении Кирилла Конецкого, вы можете сообщить об этом в Смолевичский РОВД по телефонам 8(017)7629426, 8 (029)7723907 и 8 033 392 32 57 (вайбер, телеграм) либо 102.