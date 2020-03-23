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В общежитии ГГУ случился пожар, эвакуировали 260 человек
Источник материала: Tut.by
Днем 23 марта в общежитии Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины на улице Кирова
В момент происшествия в здании находились 260 человек, которые еще до прибытия подразделений МЧС эвакуировались. Спасатели пожар потушили. Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Днем 23 марта в общежитии Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины на улице Кирова произошел пожар.
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