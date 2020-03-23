В общежитии ГГУ случился пожар, эвакуировали 260 человек

Источник материала: Tut.by

Днем 23 марта в общежитии Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины на улице Кирова произошел пожар. Горел санузел на третьем этаже.





В момент происшествия в здании находились 260 человек, которые еще до прибытия подразделений МЧС эвакуировались. Спасатели пожар потушили. Пострадавших нет.



Фото: МЧС

Рассматриваемая версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.



