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В общежитии ГГУ случился пожар, эвакуировали 260 человек

24.03.2020 12:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 23 марта в общежитии Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины на улице Кирова произошел пожар. Горел санузел на третьем этаже.


В момент происшествия в здании находились 260 человек, которые еще до прибытия подразделений МЧС эвакуировались. Спасатели пожар потушили. Пострадавших нет.


Фото: МЧС

Рассматриваемая версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.


 
 
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Днем 23 марта в общежитии Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины на улице Кирова произошел пожар.
 
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