В Пружанском районе насмерть придавило 39-летнего тракториста

Источник материала: Tut.by

В Пружанском районе на работе погиб 39-летний тракторист-машинист, сообщает Следственный комитет .



Фото: Следственный комитет

Несчастный случай произошел 21 марта на одном из сельхозпредприятий района. 39-летний тракторист-машинист в мастерской ремонтировал прицеп-разбрасыватель. Во время работы с кран-балки на рабочего упал балансир с двумя колесами. От полученных травм он погиб на месте.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины.