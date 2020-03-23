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В Пружанском районе насмерть придавило 39-летнего тракториста

23.03.2020 18:16 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пружанском районе на работе погиб 39-летний тракторист-машинист, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Несчастный случай произошел 21 марта на одном из сельхозпредприятий района. 39-летний тракторист-машинист в мастерской ремонтировал прицеп-разбрасыватель. Во время работы с кран-балки на рабочего упал балансир с двумя колесами. От полученных травм он погиб на месте.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины.

 
 
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