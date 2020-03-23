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В Пружанском районе насмерть придавило 39-летнего тракториста
Источник материала: Tut.by
В Пружанском районе на работе погиб 39-летний тракторист-машинист, сообщает
Несчастный случай произошел 21 марта на одном из сельхозпредприятий района. 39-летний тракторист-машинист в мастерской ремонтировал прицеп-разбрасыватель. Во время работы с кран-балки на рабочего упал балансир с двумя колесами. От полученных травм он погиб на месте.
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины.
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Следственный комитет проводит проверку.
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