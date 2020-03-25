В Ошмянах и Лиде с помощью поддельной электронной почты мошенники похитили у двух фирм крупные суммы денег

Источник материала: Вороновская газета





В последнее время в Гродненской области участились случаи мошеннического завладения денежными средствами предприятий с использованием сети Интернет и поддельных электронных почтовых ящиков.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк, в январе текущего года был осуществлен несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику одной из организаций Ошмянского района, а также создана поддельная электронная почта, название которой отличалось от реальной незначительно. Не сомневаясь в подлинности партнера, белорусской стороной было составлено платежное поручение для предоплаты за приобретенный товар и в феврале 2020 года перечислено более 40 тысяч евро. Для подтверждения платежа представитель организации связалась с иностранной фирмой, узнала, что подобный платеж им не поступал и что высланные в адрес плательщика реквизиты счета им не принадлежат. Ошмянским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности).

Похожая ситуация произошла в феврале текущего года в Лидском районе. Представители белорусской фирмы вели переписку с иностранной организацией-партнером по срокам и условиям поставки продукции. Когда обе организации договорились, лидской стороной был направлен проект контракта, который партнеры подписали на следующий день. Затем якобы от их имени пришло сообщение об изменении реквизитов банковского счета. Белорусское предприятие осуществило оплату по новым реквизитам в сумме 12,5 тысяч долларов США. Установлено, что переписку с белорусской стороной вели с другой электронной почты, которая отличается от реальной на одну букву. Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В настоящее время расследование данных уголовных дел продолжается, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление принадлежности IP-адресов доступов, а также лиц, использующих банковские счета, на которые предприятиями были переведены деньги.

Справочно:

В производстве следователей следственного управления УСК по Гродненской области в 2019 году находилось 3 аналогичных дела.

В целях профилактики преступлений, связанных с блокированием компьютерной информации, несанкционированным доступом к серверам и электронным почтовым ящикам организаций, и минимизации последствий их совершения, Следственный комитет настоятельно рекомендует:

• всегда проверяйте, с тем ли пользователем вы общаетесь в интернет-переписке;

• не используйте идентичные реквизиты для авторизации на различных ресурсах, а также не используйте слишком легкие пароли;

• при поступлении сообщений о необходимости осуществления операций либо передаче платежных реквизитов проверяйте информацию с использованием других каналов связи (личная встреча, телефонный звонок, мессенджер, поддерживающий голосовую связь, либо идентифицируйте личность, задав контрольные вопросы, ответы на которые не могут быть известны третьим лицам).

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