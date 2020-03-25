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Три человека умерли от метадона в Бобруйске - их тела нашли в один день. Выясняют, связаны ли случаи
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске после употребления метадона умерли три человека — мужчина с женщиной и молодой бобруйчанин,
По данным следствия, 17 марта в одной из квартир в Бобруйске обнаружены тела 44-летнего мужчины и 40-летней женщины. По предварительной информации, они умерли от отравления метадоном. Мужчина и женщина состояли на учете в наркологическом диспансере как лица, страдающие наркотической зависимостью.
По факту сбыта погибшим наркотика, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, возбуждено уголовное дело.
В тот же день нашли тело 28-летнего бобруйчанина. Он тоже умер дома и, по предварительной информации, тоже от отравления метадоном.
Силовики выясняют, кто продал погибшим наркотики и связаны ли эти смерти между собой.
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Три человека умерли от метадона в Бобруйске - их тела нашли в один день. Выясняют, связаны ли случаи
Связаны ли эти смерти, устанавливает следствие.
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