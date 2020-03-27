«Он не от мира сего». В Бресте продолжается суд по делу о погроме в «Евроопте»

Источник материала: Виртуальный Брест

В суде Московского района Бреста продолжается суд над молодым человеком, устроившим в августе прошлого года погром в гипермаркете сети «Евроопт». Обвиняемый — 19-летний брестчанин Валентин. До происшествия он работал грузчиком на почте. Сегодня в суде прозвучали показания его друзей. Молодые люди по уважительным причинам не явились в зал заседаний. Их свидетельствования огласила гособвинитель.





«Не может находиться в тишине»

Свидетель Никита с Валентином познакомился около 4—5 лет назад. До сих пор поддерживали дружеские отношения. Первое время встречались крайне редко, только в общих компаниях. Об обвиняемом друг говорит так:

— Когда познакомились более тесно, я понял, что он немного странный. Это заключается в том, что Валик мог сидеть и смотреть в одну точку. В одной компании мог надеть наушники и отойти в сторону. Могу сказать, что он не от мира сего. На вопрос, почему он всегда ходил в наушниках, он сказал, что не может находиться в тишине. Валика я могу охарактеризовать как человека без эмоций. Никогда ни на что не жаловался.

Второй свидетель Захар, друживший с Валентином с 5-го класса, утверждает, что парень по характеру спокойный, усидчивый, добрый:

— Агрессии с его стороны никогда не видел, могу сказать, что он мухи не обидит. Поведение Валика, могу сказать, со странностями. Он мог ехать в автобусе, и руки с ногами у него начинали непроизвольно дрожать. Я спрашивал, что с ним, но он отвечал: ничего. В эти минуты он всегда старался слушать музыку. Также Валик говорил мне, что он ночью задыхается, просыпается от того, что начинает задыхаться. Когда я ему говорил, что ему нужно сходить к врачу, то он отвечал: а что мне эти врачи скажут? Валик мог купить сигарет, надеть наушники и гулять по городу один. И так часа четыре.

«Боялся навредить окружающим»

Со слов Захара, у молодого человека не было никаких планов на будущее, он не мог найти свое место. После школы не знал, куда хочет поступать. Он не мог найти себя в жизни, и Валика это очень расстраивало. Родители предложили ему поступить в колледж бизнеса и права. Стал там учиться, но рассказывал, что ему не нравится — сложно:

— Потом Валик решил бросить колледж. Когда бросил, то ему предстояло идти в армию. Но он к этому относился спокойно. Родители посоветовали пойти учиться на водителя в ДОСААФ, но Валик этого не хотел, потому что боялся водить машину. Сказал, что водил грузовик, но ему было страшно, так как он чувствовал большую ответственность и боялся навредить окружающим.

«Топор купил дедушке»

В тот день, свидетельствует Захар, они встретились и пошли в кафе. Валентин сказал, что у него есть сумма около ста рублей. Заказывал все самое дорогое, что удивило приятеля, поскольку обычно они экономили. Слова свидетеля дополняют показания Никиты, который также был тогда в компании с Валентином:

— Мы встретились через полчаса возле дома Захара. У Валика из рюкзака торчала ручка топора. Я удивился и спросил, зачем ему топор. Он ответил, что купил его дедушке, который попросил об этом. Я в шутку сказал Валику: ты что, хочешь «Европу» повторить? Но он ответил без эмоций: да нет. Сначала мы просто сели на лавочку. Потом мы решили попить пива, пошли в «Санту», купили. Я предложил пойти ко мне домой, так как у меня никого не было дома. Мы пили пиво, но Валик не пил.

Потом ребята даже сделали ему замечание, что он не поддерживает общую компанию. Только тогда парень, со слов Никиты, открыл банку пива и сделал несколько глотков:

— Валик вел себя очень пассивно, в разговоре участвовал, но произносил пару слов. В основном сидел задумчивый. На наши вопросы о том, что случилось, отвечал, что все нормально. Ни на что не жаловался, никаких идей не высказывал. Потом мы стали играть в карты, он сыграл одну партию и сказал, что больше играть не хочет. Мы пили пиво, а Валик в основном курил и о чем-то думал. В тот вечер не допил одну банку пива 0,5 литра.

После полуночи Валентин стал собираться домой. Идти предпочел как обычно: пешком. Тогда, продолжает Никита, из странностей в поведении друга он заметил лишь одно: то, что тот не пил, хотя пиво любил. Темы преступлений в гипермаркетах, вызвавших большой общественный резонанс, они с ним не обсуждали. Приступов агрессии у друга Никита никогда не видел.

Допрос в закрытом режиме

Далее суд приступил к допросу самого обвиняемого. Но сторона защиты ходатайствовала о проведении его в закрытом режиме, поскольку там могут быть озвучены сведения об интимных сторонах жизни обвиняемого — в целях охраны тайны личной жизни. Суд ходатайство удовлетворил. SB.BY будет следить за ходом процесса.