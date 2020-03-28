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В Пинске выявлена фальшивая 100-долларовая банкнота едва отличимая от настоящей

28.03.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске выявлена фальшивая 100-долларовая банкнота едва отличимая от настоящей
В филиале банка города Пинска при пересчете кассы работником обнаружен денежный билет номиналом 100 долларов с признаками подделки. Об этом сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Сотрудник незамедлительно проинформировал о сомнительной купюре правоохранительные органы, для установления ее подлинности была назначена экспертиза.

Согласно выводам эксперта Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз денежный билет изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. В нем воспроизведены способы печати и элементы защиты, характерные для подлинных денежных билетов США аналогичного номинала и серии года выпуска. В данном случае речь идет о суперподделке, в экспертной практике такие денежные билеты встречаются редко.

По качеству и способам воспроизведения изображений они полностью соответствуют подлинным банкнотам.

К слову, в прошлом году в Брестской области установлен единичный факт сбыта суперподделки. По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Источник: областная газета «Заря»

 
 
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> В филиале банка города Пинска при пересчете кассы работником обнаружен денежный билет номиналом 100 долларов с признаками подделки. Об этом сообщила официальный...
 
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