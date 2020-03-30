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Пользователь сайта «kufar.by» взял предоплату и исчез. Устанавливаются потерпевшие

30.03.2020 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Отделением уголовного розыска Несвижского РОВД проводится проверка по факту мошеннических действий пользователя сайта «kufar.by» — «Игорь Горюнов», который в переписке с потерпевшими использовал реквизиты логистической компании «CDEK».

Пользователь сайта «kufar.by» взял предоплату и исчез. Устанавливаются потерпевшие

Фото sm-news.ru

Просьба лицам, имеющим либо имевшим отношение к заказу товара, выплаты предоплаты за него и связанных с невыполнением принятых на себя обязательств со стороны лиц, имеющих вышеуказанные реквизиты, обратиться в Несвижский РОВД лично либо по телефонам: 102, 5-94-34, 8029-602-00-33.

 


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Отделением уголовного розыска Несвижского РОВД проводится проверка по факту мошеннических действий пользователя сайта «kufar.by» — «Игорь Горюнов», который в...
 
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