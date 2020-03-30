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По ул. Смирнова в Бресте произошел пожар в деревянном гостевом доме

30.03.2020 10:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27.03.2020 в 13.08 по ул. Смирнова произошел пожар в деревянном гостевом доме, размерами 7х13 м, принадлежащем ЧТУП «Кэрэн-Люкс».

По ул. Смирнова в Бресте произошел пожар в деревянном гостевом доме

В результате пожара огнем повреждена кровля, перекрытие, стены, внутренняя отделка, имущество.

По ул. Смирнова в Бресте произошел пожар в деревянном гостевом доме

Причина пожара устанавливается.

По ул. Смирнова в Бресте произошел пожар в деревянном гостевом доме

По ул. Смирнова в Бресте произошел пожар в деревянном гостевом доме

По ул. Смирнова в Бресте произошел пожар в деревянном гостевом доме

По ул. Смирнова в Бресте произошел пожар в деревянном гостевом доме

 
 
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  27.03.2020 в 13.08 по ул. Смирнова произошел пожар в деревянном гостевом доме, размерами 7х13 м, принадлежащем ЧТУП «Кэрэн-Люкс». В результате пожара огнем повреждена...
 
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