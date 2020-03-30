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Авария с участием электросамоката в столице
Источник материала: БTЭлектросамокат под колесами авто. Авария произошла в столице на улице Максима Богдановича. Столкновение произошло, когда мужчина на электросамокате двигался по тротуару, а водитель автомобиля Iveco выезжал из двора дома. В результате пострадал водитель электросамоката, его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
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Электросамокат под колесами авто. Авария произошла в столице на улице Максима Богдановича. Столкновение произошло, когда мужчина на электросамокате двигался по...
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