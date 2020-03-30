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Авария с участием электросамоката в столице

30.03.2020 16:18 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Электросамокат под колесами авто. Авария произошла в столице на улице Максима Богдановича. Столкновение произошло, когда мужчина на электросамокате двигался по тротуару, а водитель автомобиля Iveco выезжал из двора дома. В результате пострадал водитель электросамоката, его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Электросамокат под колесами авто. Авария произошла в столице на улице Максима Богдановича. Столкновение произошло, когда мужчина на электросамокате двигался по...
 
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