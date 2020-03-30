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В Борисове с поличным задержали девушку, которая взламывала замки и похищала имущество

30.03.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По оперативной информации, жительница Витебской области с января текущего года проникла в 5 квартир, расположенных на территории Минска, Борисова и Минского района, отжимая ригель замка входной двери. В жилищах девушка похищала деньги и ювелирные изделия.

Так, в начале февраля в Советском районе Минска молодая особа проникла в квартиру и присвоила все сбережения, которые хозяева откладывали на покупку квартиры. Также гражданка не обошла стороной и ювелирные изделия, которые в последующем сбыла своему знакомому. Ущерб составил более 21000 белорусских рублей. Установлено, что часть денежных средств девушка потратила на приобретение дорогостоящих товаров (бытовой техники и предметов интерьера).

Жительницу Витебской области столичные правоохранители задержали 19 марта с поличным после совершения очередной кражи в Борисове. При себе у нее обнаружили золотой кулон и цепочку. Установлено, что на место преступления девушку привез ее муж с малолетним ребенком.

Известно, что несколько месяцев назад подозреваемая освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за имущественные преступления.

Материалы проверки переданы в Советский и Ленинский (г. Минска) РОСК, Минский районный РОСК и Борисовский РОСК, где действиям девушки дана правовая оценка.

Источник: https://minsk.mvd.gov.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома с поличным задержали 22-летнюю девушку, которая на протяжении 3-х месяцев обворовывала квартиры на территории...
 
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