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Брестчанин оштрафован за незаконную продажу партии медицинских масок

31.03.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, подразделенями оперативных мероприятий налоговых инспекций Брестской области при проведении контрольных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота средств индивидуальной защиты, установлено два факта незаконной продажи медицинских масок.

 

Брестчанин оштрафован за незаконную продажу партии медицинских масок
Так, работниками управления оперативных мероприятий по Брестской области во взаимодействии с сотрудниками ОБЭП ОВД администрации Московского района г. Бреста 5 марта в гаражном кооперативе Бреста установлен житель г. Бреста, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность которого была направлена на получение прибыли от продажи масок медицинских импортного производства в количестве 7 000 штук общей стоимостью 7 000 рублей. Так, при проведении тематической оперативной проверки изъяты маски в количестве 3 000 штук, которые брестчанин уже успел загрузить в автомобиль потенциального покупателя, а также изъяты маски в количестве 4 000 штук, обнаруженные в салоне микроавтобуса, находящегося под управлением нарушителя.

Деятельность квалифицирована как незаконная предпринимательская, в связи с ее направленностью на систематическое получение прибыли от продажи товаров в отсутствие государственной регистрации. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Постановлением экономического суда Брестской области правонарушитель подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 50 базовых величин (1 350 рублей) с конфискацией 7 000 масок. Кроме того, гражданину доначислен единый налог за март 2020 года.

Проведенные мероприятия позволили предотвратить реализацию гражданам медицинских масок сомнительного качества.

В пресс-центре инспекции МНС по Брестской области отметили, что работа в данном направлении продолжается.

 
Теги: Брест
 
 
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