Брестчанин оштрафован за незаконную продажу партии медицинских масок

Источник материала: Полесская правда

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, подразделенями оперативных мероприятий налоговых инспекций Брестской области при проведении контрольных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота средств индивидуальной защиты, установлено два факта незаконной продажи медицинских масок.



Так, работниками управления оперативных мероприятий по Брестской области во взаимодействии с сотрудниками ОБЭП ОВД администрации Московского района г. Бреста 5 марта в гаражном кооперативе Бреста установлен житель г. Бреста, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность которого была направлена на получение прибыли от продажи масок медицинских импортного производства в количестве 7 000 штук общей стоимостью 7 000 рублей. Так, при проведении тематической оперативной проверки изъяты маски в количестве 3 000 штук, которые брестчанин уже успел загрузить в автомобиль потенциального покупателя, а также изъяты маски в количестве 4 000 штук, обнаруженные в салоне микроавтобуса, находящегося под управлением нарушителя.

Деятельность квалифицирована как незаконная предпринимательская, в связи с ее направленностью на систематическое получение прибыли от продажи товаров в отсутствие государственной регистрации. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Постановлением экономического суда Брестской области правонарушитель подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 50 базовых величин (1 350 рублей) с конфискацией 7 000 масок. Кроме того, гражданину доначислен единый налог за март 2020 года.

Проведенные мероприятия позволили предотвратить реализацию гражданам медицинских масок сомнительного качества.

В пресс-центре инспекции МНС по Брестской области отметили, что работа в данном направлении продолжается.