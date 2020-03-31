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Брестчанин оштрафован за незаконную продажу партии медицинских масок
31.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, подразделенями оперативных мероприятий налоговых инспекций Брестской области при проведении контрольных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота средств индивидуальной защиты, установлено два факта незаконной продажи медицинских масок.
Деятельность квалифицирована как незаконная предпринимательская, в связи с ее направленностью на систематическое получение прибыли от продажи товаров в отсутствие государственной регистрации. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Постановлением экономического суда Брестской области правонарушитель подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 50 базовых величин (1 350 рублей) с конфискацией 7 000 масок. Кроме того, гражданину доначислен единый налог за март 2020 года.
Проведенные мероприятия позволили предотвратить реализацию гражданам медицинских масок сомнительного качества.
В пресс-центре инспекции МНС по Брестской области отметили, что работа в данном направлении продолжается.
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