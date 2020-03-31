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Дело о "сувенире из Италии": суд Бреста не изменил приговор врачу из России. Но автомобиль вернули

31.03.2020 14:26 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ранее врач из России был признан виновным в незаконном хранении, перевозке и незаконном перемещении наркотических средств, однако адвокат подал апелляцию на приговор.

Дело о "сувенире из Италии": суд Бреста не изменил приговор врачу из России. Но автомобиль вернули

Сегодня в Брестском областном суде вынесли решение по апелляции дела российского врача Вячеслава Спиридонова, который уже пять месяцев находится в СИЗО из-за пакетика каннабиса, найденного у него во время пересечения белорусско-польской границы, передает корреспондент Sputnik.

В январе Московский суд Бреста признал Вячеслава Спиридонова виновным в незаконном хранении и перевозке наркотиков, а также в незаконном перемещении наркотических средств через границу. Мужчину приговорили к трем годам колонии усиленного режима.

Апелляция по этому делу рассматривалась в Бресте 27 марта. Тогда на очередное слушание московского врача с адвокатом приехала жена Вячеслава Спиридонова Екатерина и друг Вячеслава Дмитрий Судаков. Во время судебного заседания адвокат Спиридонова привел несколько фактов нарушения со стороны государственных специалистов, которые могли повлиять на решение суда. К примеру, по словам адвоката, есть спорные моменты в подходе белорусских специалистов к определению психотропных веществ и проведению экспертизы по содержанию психотропов в легальной конопле – том самом пакетике курительной смеси Саnnabis Legale, который вез с собой российский врач.

Дело о "сувенире из Италии": суд Бреста не изменил приговор врачу из России. Но автомобиль вернули

Также во время апелляции адвокат Спиридонова акцентировал внимание, что автомобиль, который в судебном решении от 27 января относится к предмету преступления и в связи с этим конфискован, принадлежит жене Вячеслава Спиридонова. И объектом преступления не является, поскольку пакетик Саnnabis Legale был найден в переносной сумке, которая находилась при Вячеславе Спиридонове.

Решение по апелляции суд вынес сегодня. Приговор от 27 января частично изменен. Решено исключить конфискацию автомобиля и возвратить его владельцу - Екатерине Спиридоновой. В остальном приговор суда остается без изменений, то есть на данный момент Вячеслава Спиридонова ожидают три года колонии усиленного режима.

Екатерина Спиридонова новость о решении суда по апелляции узнала, находясь в Москве. На вопрос, будет ли подавать апелляцию дальше, коротко ответила: "Пока не знаю. Буду советоваться с адвокатом".

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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