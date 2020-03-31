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Дело о "сувенире из Италии": суд Бреста не изменил приговор врачу из России. Но автомобиль вернули
31.03.2020 14:26 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ранее врач из России был признан виновным в незаконном хранении, перевозке и незаконном перемещении наркотических средств, однако адвокат подал апелляцию на
Сегодня в Брестском областном суде вынесли решение по апелляции дела российского врача Вячеслава Спиридонова, который уже пять месяцев
В январе Московский суд Бреста признал Вячеслава Спиридонова виновным в незаконном хранении и перевозке наркотиков, а также в незаконном перемещении наркотических средств через границу. Мужчину приговорили к трем годам колонии усиленного режима.
Апелляция по этому делу
Также во время апелляции адвокат Спиридонова акцентировал внимание, что автомобиль, который в судебном решении от 27 января относится к предмету преступления и в связи с этим конфискован, принадлежит жене Вячеслава Спиридонова. И объектом преступления не является, поскольку пакетик Саnnabis Legale был найден в переносной сумке, которая находилась при Вячеславе Спиридонове.
Решение по апелляции суд вынес сегодня. Приговор от 27 января частично изменен. Решено исключить конфискацию автомобиля и возвратить его владельцу - Екатерине Спиридоновой. В остальном
Екатерина Спиридонова новость о решении суда по апелляции узнала, находясь в Москве. На вопрос, будет ли подавать апелляцию дальше, коротко ответила: "Пока не знаю. Буду советоваться с адвокатом".
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Ранее врач из России был признан виновным в незаконном хранении, перевозке и незаконном перемещении наркотических средств, однако адвокат подал апелляцию на...
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