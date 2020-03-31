В Брестском районе местные жители нашли пулемет и пистолет

Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел обратился житель д.Малые Радваничи. Мужчина сообщил, что в лесном массиве он обнаружил составную часть пулемета, предположительно периода Великой Отечественной войны. Находку он принес в милицию. Для установления, является ли данный предмет огнестрельным оружием, определения его вида и образца была назначена баллистическая экспертиза.





Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз 7,62мм пехотный пулемет Дегтярева изготовлен заводским способом и является ручным нарезным огнестрельным оружием.





Случайную находку во время прогулки в районе д.Бернады Брестского района также обнаружила местная жительница. Предмет схожий с пистолетом в добровольном порядке она выдала сотрудникам милиции. В ходе его исследования криминалистом установлено, что находкой является 9мм газовый револьвер «ME38 Compact» немецкого производства, который не является огнестрельным оружием.





По данным фактам проводится проверка.

С начала года брестскими экспертами проведено 110 баллистических экспертиз. Как правило, речь идет об исследовании гладкоствольного оружия, патронов, а также образцов вооружения периода Великой Отечественной войны.