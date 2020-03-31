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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Полоцке задержали двух братьев с внушительным боезапасом Готовились к боевым действиям - собрали целый арсенал. В Полоцке задержали двух братьев с внушительным боезапасом - охотничий карабин, пистолеты, патроны и...

Готовились к боевым действиям - собрали целый арсенал.- охотничий карабин, пистолеты, патроны и металлические ежи для остановки транспорта. По информации оперативников ГУБОП, все это добро мужчины могли использовать для криминальных дел. О задержанных братьях известно, что один из них уже судим за разбойное нападение в России.Судя по всему, оружие готовили также для нападений в соседней стране, но оперативно сработали белорусские силовики. Подробности уЭто оперативные кадры ГУБОП во время задержания подозреваемых в хранении оружия. Охотничье ружье, пистолеты, патроны. Спецоперацию проводили при поддержке бойцов ОМОНа - у оперативников были основания полагать, что задержанные представляют серьезную опасность. И судя по изъятому арсеналу, готовились они к криминальному делу.Арсенал более чем внушительный. Кроме всего прочего, во время осмотра дома в Полоцком районе правоохранители изъяли 58 самодельных металлических ежей. Такие используются для остановки машин. По оперативной информации, их также планировалось использовать для преступной деятельности.С учетом того что один из братьев ранее уже был судим за разбой, правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям. Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия. Санкции статьи предусматривают до 10 лет тюрьмы.