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В Полоцке задержали двух братьев с внушительным боезапасом

31.03.2020 20:02 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Готовились к боевым действиям  - собрали целый арсенал. В Полоцке задержали двух братьев с внушительным боезапасом - охотничий карабин, пистолеты, патроны и металлические ежи для остановки транспорта. По информации оперативников ГУБОП, все это добро мужчины могли использовать для криминальных дел. О задержанных братьях известно, что один из них уже судим за разбойное нападение в России. 

Судя по всему, оружие готовили также для нападений в соседней стране, но оперативно сработали белорусские силовики. Подробности у Александра Камовича. 

Это оперативные кадры ГУБОП во время задержания подозреваемых в хранении оружия. Охотничье ружье, пистолеты, патроны. Спецоперацию проводили при поддержке бойцов ОМОНа - у оперативников были основания полагать, что задержанные  представляют серьезную опасность. И судя по изъятому арсеналу,  готовились они к криминальному делу.

Оперативный сотрудник 7-го управления по Витебской области ГУ ГУБОПиК МВД Беларуси:  "27 марта, задержан ранее судимый и его брат, которые купили и хранили обрез  охотничьего ружья, самодельный револьвер типа «Наган , а также  95 патронов к нему. По заключению экспертов, арсенал оказался боевым и пригодным для использования".

Арсенал более чем внушительный. Кроме всего прочего, во время осмотра дома в Полоцком районе правоохранители изъяли 58 самодельных металлических ежей. Такие используются для остановки машин. По оперативной информации, их также планировалось использовать для преступной деятельности. 

С учетом того что один из братьев ранее уже был судим за разбой, правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям. Сейчас  в отношении мужчин возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия. Санкции статьи предусматривают до 10 лет тюрьмы.

 
 
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Готовились к боевым действиям  - собрали целый арсенал. В Полоцке задержали двух братьев с внушительным боезапасом - охотничий карабин, пистолеты, патроны и...
 
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