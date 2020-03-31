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В Полоцке задержали двух братьев с внушительным боезапасом
Источник материала: БTГотовились к боевым действиям - собрали целый арсенал.
Судя по всему, оружие готовили также для нападений в соседней стране, но оперативно сработали белорусские силовики. Подробности у Александра Камовича.
Это оперативные кадры ГУБОП во время задержания подозреваемых в хранении оружия. Охотничье ружье, пистолеты, патроны. Спецоперацию проводили при поддержке бойцов ОМОНа - у оперативников были основания полагать, что задержанные представляют серьезную опасность. И судя по изъятому арсеналу, готовились они к криминальному делу.
Оперативный сотрудник 7-го управления по Витебской области ГУ ГУБОПиК МВД Беларуси: "27 марта, задержан ранее судимый и его брат, которые купили и хранили обрез охотничьего ружья, самодельный револьвер типа «Наган , а также 95 патронов к нему. По заключению экспертов, арсенал оказался боевым и пригодным для использования".
Арсенал более чем внушительный. Кроме всего прочего, во время осмотра дома в Полоцком районе правоохранители изъяли 58 самодельных металлических ежей. Такие используются для остановки машин. По оперативной информации, их также планировалось использовать для преступной деятельности.
С учетом того что один из братьев ранее уже был судим за разбой, правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям. Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия. Санкции статьи предусматривают до 10 лет тюрьмы.
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Готовились к боевым действиям - собрали целый арсенал. В Полоцке задержали двух братьев с внушительным боезапасом - охотничий карабин, пистолеты, патроны и...
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