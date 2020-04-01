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В Полоцке делали капремонт в подъезде многоэтажки - и нашли авиабомбу

01.04.2020 08:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиабомбу обнаружили во время капитального ремонта многоэтажного дома в Полоцке, сообщает gorod214.by со ссылкой на пресс-службу местной милиции.


Фото предоставлено Полоцким РОВД

Днем 31 марта в милицию позвонил работник ЖРЭО. Он сообщил, что в подъезде дома на улице Зыгина делают капремонт, и рабочие нашли там предмет, похожий на снаряд.

Жителей подъезда эвакуировали.

Выяснилось, что рабочие обнаружили авиабомбу. Саперы достали боеприпас и уничтожили его на полигоне.


Фото: соцсети

 
 
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Днем 31 марта в милицию позвонил работник ЖРЭО. Он сообщил, что в подъезде дома на улице Зыгина делают капремонт, и рабочие нашли там предмет, похожий на снаряд.
 
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