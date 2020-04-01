В Полоцке делали капремонт в подъезде многоэтажки - и нашли авиабомбу

Источник материала: Tut.by

Авиабомбу обнаружили во время капитального ремонта многоэтажного дома в Полоцке, сообщает gorod214.by со ссылкой на пресс-службу местной милиции.



Фото предоставлено Полоцким РОВД

Днем 31 марта в милицию позвонил работник ЖРЭО. Он сообщил, что в подъезде дома на улице Зыгина делают капремонт, и рабочие нашли там предмет, похожий на снаряд.

Жителей подъезда эвакуировали.

Выяснилось, что рабочие обнаружили авиабомбу. Саперы достали боеприпас и уничтожили его на полигоне.



Фото: соцсети