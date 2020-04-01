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Сразу несколько пенсионеров из Пинского района потеряли деньги со своих счетов, участвуя в фейковых конкурсах в соцсетях

01.04.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сразу несколько пенсионеров из Пинского района потеряли деньги со своих счетов, участвуя в фейковых конкурсах в соцсетях
Пинский РОВД предупреждает, что в текущем году преступления, совершенные в социальных сетях, не теряют актуальности.

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by первый заместитель начальника ОВД Пинского райисполкома — начальник криминальной милиции Дмитрий Кулеш, в марте в Пинский РОВД обратились сразу несколько жителей Пинского района, с аналогичными заявлениями о том, что неизвестное лицо получило несанкционированный доступ к их банковским платежным картам, после чего с них были похищены денежные средства.

– Правоохранительными органами было установлено, что во всех случаях неустановленное лицо создавало копии страницы случайных пользователей в социальных сетях с фотографией и указанием информации с оригинальной страницы, после чего осуществляло рассылку сообщений друзьям пользователей оригинальной страницы в которых предлагало поучаствовать в акции от банка и выиграть денежные средства. Для участия в акции у граждан просили отправить данные банковских карт, а после и пароли, пришедшие в СМС-сообщении. Граждане, посчитав что им пишет настоящий владелец страницы в социальной сети, сообщали мошенникам все реквизиты, после чего у них со счетов были похищены денежные средства, – рассказал Дмитрий Кулеш.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ст.212 (Хищение путем использования компьютерной техники) УК Республики Беларусь.

В связи с тем, что потерпевшими по данным преступлениям являются люди пенсионного возраста Пинский РОВД рекомендует предупредить родственников имеющих страницы в социальных сетях и самим пользоваться следующими правилами:

  • никому не передавайте реквизиты банковских карт, данные для входа в интернет-банкинг, паспортные данные и пришедшие от банка СМС-сообщения, в том числе сотрудникам банка или лицам представившимися сотрудниками банка, выпустившего карту;
  • осуществлять вход в кабинет интернет-банка только с проверенных сайтов и не переходить по ссылкам, вызывающим подозрение.

Уважаемые жители  Пинска и Пинского района, будьте бдительны и не станьте жертвой преступления в сети Интернет!

 
 
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> Пинский РОВД предупреждает, что в текущем году преступления, совершенные в социальных сетях, не теряют актуальности. Как сообщил корреспонденту pinsknews.by первый...
 
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