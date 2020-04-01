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Сразу несколько пенсионеров из Пинского района потеряли деньги со своих счетов, участвуя в фейковых конкурсах в соцсетях
01.04.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by первый заместитель начальника ОВД Пинского райисполкома — начальник криминальной милиции Дмитрий Кулеш, в марте в Пинский РОВД обратились сразу несколько жителей Пинского района, с аналогичными заявлениями о том, что неизвестное лицо получило несанкционированный доступ к их банковским платежным картам, после чего с них были похищены денежные средства.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ст.212 (Хищение путем использования компьютерной техники) УК Республики Беларусь.
В связи с тем, что потерпевшими по данным преступлениям являются люди пенсионного возраста Пинский РОВД рекомендует предупредить родственников имеющих страницы в социальных сетях и самим пользоваться следующими правилами:
Уважаемые жители Пинска и Пинского района, будьте бдительны и не станьте жертвой преступления в сети Интернет!
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Сразу несколько пенсионеров из Пинского района потеряли деньги со своих счетов, участвуя в фейковых конкурсах в соцсетях
> Пинский РОВД предупреждает, что в текущем году преступления, совершенные в социальных сетях, не теряют актуальности. Как сообщил корреспонденту pinsknews.by первый...
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