Ударившей ножом в печень сына сожителя брестчанке вынесли приговор

Источник материала: Виртуальный Брест

Когда во время семейной ссоры закончились слова, в ход пошли бытовые предметы. В итоге один попал в больницу, а вторая — на скамью подсудимых.





Виталий* как-то сразу не принял новую избранницу отца Тамару. Сказалась то ли сыновняя ревность, то ли разность характеров, но будущие родственники так и не поладили. Тамара не раз жаловалась, что Виталий постоянно затевает с ней ссоры, придирается, оскорбляет, а иногда даже распускает руки.

Как-то раз Виталий пришел домой не один, а с приятелем. Молодые люди расположились в комнате парня, где решили выпить за встречу. Его отец и Тамара тоже не скучали. Уединившись в комнате мужчины, и они решили поднять градус общения с помощью алкоголя. Вечер две компании провели мирно, но на следующее утро отца Виталия разбудили громкие крики.

Успокаивал, схватив за волосы

Оказалось, спокойствие нарушил сын, который пришел за кофе, разговор с Тамарой быстро пошел на повышенных тонах. В какой-то момент Виталий схватил женщину за волосы, как он сам впоследствии рассказывал, чтобы ее успокоить. Этот способ оказался не самым эффективным.

Проснувшийся мужчина поспешил на помощь и попытался оттащить сына, но в этот момент парень ощутил, как что-то острое вонзилось ему в живот. Отойдя в сторону, Виталий увидел на майке красное пятно, а в руках Тамары — окровавленное лезвие ножа. Потерпевший поспешил набрать «103», и вскоре по вызову прибыли медики и правоохранители.

Четыре года ограничения свободы

Как выяснилось, ударом ножа Тамара причинила Виталию тяжкие телесные с повреждением правой доли печени и кровоизлиянием в брюшную полость. Женщина оправдывалась, что у нее был реальный повод опасаться за свою жизнь. Однако впоследствии стало ясно, что непосредственно в момент удара ножом ее жизни ничто не угрожало. Несостоятельными были и утверждения обвиняемой, что Виталий наносил ей удары ногой по голове.

«Суд признал Тамару виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года без направления в исправительное учреждение открытого типа», — рассказал помощник прокурора Бреста Виктор Мариневич.

В срок наказания ей зачли время содержания в ИВС.

*имена изменены