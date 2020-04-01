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В столице Audi и Jeep не разминулись на пересечении улиц Володько и Могилевская

01.04.2020 18:40 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Седан двигался в направлении Аранской, а водитель Jeep - во встречном направлении и осуществлял левый поворот на улицу Володько. Пострадавших нет. Инспекторы Октябрьского района выясняли обстоятельства ДТП на месте. 

 
 
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Седан двигался в направлении Аранской, а водитель Jeep - во встречном направлении и осуществлял левый поворот на улицу Володько. Пострадавших нет. Инспекторы...
 
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