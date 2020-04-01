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В столице Audi и Jeep не разминулись на пересечении улиц Володько и Могилевская
Источник материала: БTСедан двигался в направлении Аранской, а водитель Jeep - во встречном направлении и осуществлял левый поворот на улицу Володько. Пострадавших нет. Инспекторы Октябрьского района выясняли обстоятельства ДТП на месте.
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Седан двигался в направлении Аранской, а водитель Jeep - во встречном направлении и осуществлял левый поворот на улицу Володько. Пострадавших нет. Инспекторы...
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